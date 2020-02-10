Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил уверенность, что его команде не стоит расслабляться из-за большого отрыва от преследователей в РПЛ.

По словам Семака, «Зениту» хорошо удались последние несколько туров в РПЛ, когда петербуржцы играли с принципиальными соперниками — сине-бело-голубые не потеряли очки, в отличие от конкурентов. Тренер отметил, у «Зенита» появился запас прочности, который позволяет спокойно готовиться, однако ничего не решено.

«Даже «Барселона» за 8 туров теряла 11 очков. Они стали чемпионами при этом, но она 11 очков потеряла и финишировала с запасом в одно очко!» – сказал Семак в эфире «России 24».

Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 45 очков после 19 туров.