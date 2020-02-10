Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о растущем долге организации перед IBU.

Слова главы СБР приводит портал «Чемпионат». По словам Драчева, работа СБР и комиссии IBU была проведена в хорошей обстановке, но у него остается много вопросов по их итогам. С ноября 2018 года проходит совещание по критериям полного восстановления СБР в правах. «В настоящий момент той конструктивной работы я не вижу, вижу только ухудшения. С каждым приездом этой комиссии увеличиваются наши долги», — сообщил глава СБР.

По признанию Драчева, в октябре долги составляли 150 тысяч евро, однако сейчас, когда было заплачено уже 240 тысяч, СБР остается должен еще 356 тысяч. «Эта сумма постоянно увеличивается, непонятно, по каким моментам», — сказал Драчев, добавив, что хотел бы задать вопросы руководству IBU.

«В районе € 1 млн мы уже должны, это наводит на мысль. Мы должны оплачивать, только непонятно, что», — сказал Драчев, отметив, что СБР и IBU будут разговаривать на эту тему на чемпионате мира.

Ранее Владимир Драчев рассказал о том, кто будет выступать в составе сборной России на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.