Российский тренер по фигурному катанию Людмила Великова поделилась мнением о сезоне своих подопечных — спортивной пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Слова Великовой цитирует агентство РИА Новости. По словам Великовой, на победном турнире в Оберстдорфе пара выступила хорошо. После этого Мишина и Галлямов отправятся на финал Кубка России в Великий Новгород.

«Мы первые запасные на ЧМ и должны держать себя в форме. Никому не желаю зла, но очень надеюсь», — сказала Великова, вспомнив, что ее ученики Ксения Столбова/Федор Климов первый раз попали на чемпионат Европы из-за того, что Александр Смирнов попал в больницу с аппендицитом.

«Будем надеяться, никому не желая зла. Надежда умирает последней, поэтому и в Оберстдорф поехали, и в Великий Новгород отправимся», — сказала тренер.

Напомним, на чемпионате России Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали четвертыми. В этом сезоне они завоевали бронзу в финале серии Гран-при.