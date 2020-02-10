Бывший российский биатлонист, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев оценил состав сборной России на чемпионат мира в Антхольце.

Слова Васильева цитирует портал РИА Новости. По мнению эксперта, состав, названный Владимиром Драчевым, оптимальный, поскольку другого у сборной нет и выбирать не из кого. «Решение включить в состав Стрельцова и Халили — правильное», — отметил Васильев, добавив, что для этих биатлонистов будет полезной практикой побывать на взрослом чемпионате мира.

Как считает Васильев, в составе женской сборной у тренеров тоже не было большого выбора. «Не понимаю только, зачем Глазырину включать, которой не дадут стартовать нигде», — сказал Васильев.

Напомним, чемпионат мира по биатлону в Антхольце стартует 13 февраля.