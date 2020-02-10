Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе посетила Центр спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства в Москве.

Фотография Тутберидзе на фоне эмблемы центра появилась в официальном «Инстаграме» организации. О причинах посещения центра спортивной медицины не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Центр Спортивной Медицины ФМБА (@sportfmba) 10 Фев 2020 в 12:18 PST

Напомним, на прошлой неделе три ученицы Этери Тутберидзе завоевали медали Первенства России по фигурному катанию среди юниоров. Победу одержала Камила Валиева, на пьедестале также оказались Софья Акатьева и Дарья Усачева. Соревнования среди юношей выиграл ученик группы Тутберидзе Даниил Самсонов.

Отметим, на чемпионат мира среди юниоров Софья Акатьева не проходит по возрасту, ФФККР принял решение включить в состав еще одну ученицу Тутберидзе Майю Хромых, она стала пятой.