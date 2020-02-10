Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о планах подготовки сборной России по биатлону к Олимпийским играм в Пекине 2022 года.

Слова Драчева приводит портал телеканала «Матч ТВ». Драчев отметил, что на данный момент в СБР прошли проработку места подготовки сборной команды в Чите. «Эта база находится в высокогорье, что один в один подходит под подготовку. Такой же снег, такая же высота и часовой пояс, как и в Пекине», — сказал Драчев.

Драчев отметил, что сейчас базу в Чите будут реконструировать, на ней будет проведена завершающая часть подготовки к Олимпиаде в Пекине. По мнению главы СБР, это даст свой потенциал.

«Одна из составляющих успеха французской команды то, что их сборная в основном работает на высоте. Они не работают на равнине и всегда живут в горной местности», — отметил Драчев, добавив, что благодаря горной подготовке французские биатлонисты совершили прорыв.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.