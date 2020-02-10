Российская гимнастка, чемпионка мира Александра Солдатова рассказала о перерыве в карьере и своем лечении булимии.

В интервью «Матч ТВ» Солдатова отметила, что к ней постоянно приходит ощущение, что она вот-вот начнет тренироваться в нормальном режиме. «Я не тренируюсь четыре месяца и не могу в это поверить, не могу. Нет осознания того, что я уже столько пропустила», — сказала гимнастка, отметив, что ей кажется, что ее карьера продолжается.

Солдатова рассказала, что на старте лечения она долго лежала в больнице и согласно режиму даже не могла ходить. «Не потому что у меня все так плохо, а чтобы организм быстрее восстанавливался и тратил меньше энергии. Это было очень непривычно», — заявила спортсменка.

Напомним, ранее Александра Солдатова заявила о приостановке карьеры из-за булимии.