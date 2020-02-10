Руководитель российского биатлона Владимир Драчев заявил, что не будет смотреть на результаты ближайшего чемпионат мира. По словам главы СБР, его внимание направлено на летний подготовительный период. В этой фразе многие увидели попытку постелить солому под заранее неудовлетворительные результаты. Драчева критикуют, предрекая ему скорую отставку. А кто вместо него?

Виктор Майгуров

Спортсмен из поколения Драчева был в нескольких шагах, чтобы возглавить СБР и шесть лет, и два года назад. Но неизменно проигрывал в голосовании отчетно-выборной комиссии. Хотя за Майгуровым, по слухам, могут придти большие деньги, учитывая его тесную связь с Михаилом Прохоровым. По словам Драчева, российский биатлон должен IBU порядка миллиона евро — самое время назначить того, кто может рассчитаться с долгами.

Ольга Зайцева

С одной стороны, многолетний лидер сборной России — человек, имеющий хорошую репутацию в биатлонном мире внутри страны. С другой, имеющий бизнес хватку — Зайцева не скрывает, что хочет пойти по стопам функционера или хотя бы бизнесмена, а ее женский взгляд способен разобраться с бардаком. Но есть и проблемы — Зайцева не обошлась без нарушений антидопинговых правил. Это не позволяет ей работать на больших должностях.

Александр Тихонов

Тихонов возглавлял СБР с 1996 по 2008 год — именно в этот период времени российский биатлон цвел хорошими спортивными результаты. Четырехкратный олимпийский чемпион ушел — результаты завяли. Большую часть времени после Тихонов только и делает, что критикует каждое лицо, стоящее на высоком посту в российском биатлоне. Впрочем, глубокий пенсионный возраст (73 года) не позволит ему претендовать на камбек.

Павел Ростовцев

Лучший биатлонист России начала 2000-х уже довольно давно ушел из большого спорта. От сборной России он отошел еще в 2014-м, когда отвечал за стрелковую подготовку. Сейчас Ростовцев получает широкий опыт в политике. Например, в данный момент Павел является министром спорта Красноярского края. Из того, что может помешать — натянутые отношения с Губерниевым: кому-то из них придется отступить.

Антон Шипулин

Шипулин — действующий депутат: еще в сентябре прошлого года он одержал убедительную победу на выборах по № 174 «Серовскому» округу в Свердловской области. Нельзя исключать, что Шипулин когда-нибудь возглавит российский биатлон, но вряд ли сейчас. Хотя 32-летний руководитель способен сделать революцию в этом виде спорта престарелых динозавров.