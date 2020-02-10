Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на выезде сыграет с клубом «Локомотив-Кубань» матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра пройдет сегодня, 10 февраля, в Краснодаре на арене «Баскет-Холл».

Встреча состоится в 19:30 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в эфире телеканала «Матч ТВ» здесь.

Отметим, «Локомотив-Кубань» не проигрывает в Единой лиге ВТБ уже семь туров подряд, последнее поражение в регулярном чемпионате краснодарцы потерпели в начале декабря 2019 года. Подопечные Жоана Плазы же проиграли последние три матча кряду, уступив дома московскому ЦСКА, казанскому УНИКСу и эстонскому «Калеву».

В текущем сезоне эти команды уже играли между собой. Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 86:80 в пользу «Локомотив-Кубань».