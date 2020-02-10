Стали известны примерные условия контракта, который нападающему «Зенита» Александру Кокорину предлагает тульский «Арсенал».

Как сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале, «Арсенал» предлагает Кокорину контракт с уровнем заработной платы в 2-2,5 миллиона рублей в месяц. Своего согласия на трансфер нападающий пока не дал, сейчас тульская команда пробует решить этот вопрос, в чем, по информации журналиста, может принять участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Александр Кокорин по нынешнему контракту с «Зенитом» получает менее 20 тысяч рублей в месяц, это подтвердил и сам игрок. После того, как Кокорин отказался отправляться в аренду в «Сочи», его отправили на сборы с «Зенитом-2».