Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предположил, кто бы смог возглавить Союз биатлонистов России вместо Владимира Драчева.

На своем официальном сайте экс-глава СБР ответил на вопрос болельщика о том, кто может возглавить российский биатлон из более молодого поколения. «Круглов, Чудов, Черезов, Ростовцев и другие, кто был и остается близок к этому биатлону, ничем себя не проявили», — написал Тихонов, добавив, что все перечисленные кандидатуры ничего не вызывают кроме стыда.

«Из всего более молодого поколения отмечу Диму Васильева», — сказал Тихонов, добавив, что этот человек состоялся и как спортсмен и как руководитель федерации, а его высказывания и деятельность вызывают уважение.

Напомним, Дмитрий Васильев на данный момент возглавляет Федерацию биатлона Санкт-Петербурга.