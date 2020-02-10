Дисциплинарная комиссия Союза биатлонистов Казахстана приняла решение исключить из сборной страны четырех биатлонистов, нарушивших дисциплину на сборах перед чемпионатом мира.

Сообщается, что на внеочередном заседании комиссии присутствовали как представители Министерства культуры и спорта Казахстана, так и казахстанского олимпийского комитета.

На официальном сайте Союза сообщается, что на четыре года из сборной исключен Антон Пантов, на год от национальной команды отстранили Тимура Куца, Романа Еремина, Владислава Витенко. Все эти спортсмены не смогут выступать и на национальных, и на международных соревнованиях.

Известно, что основой для решения о дисквалификации стал рапорт главного тренера сборной Казахстана Максата Шаранова, во внимание были приняты объяснительные биатлонистов и жалобы из гостиницы в Обертиллиахе, где казахстанские биатлонисты находились на сборах.

В пресс-релизе Союза биатлонистов Казахстана говорится о том, что организация подчеркивает нулевую терпимость к нарушению спортивной дисциплины, в том числе, к употреблению спиртного спортсменами.