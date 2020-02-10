Российская Премьер-лига в скором времени может обзавестись новым титульным спонсором. Информацию об этом сообщает портал Betting Insider.

Согласно данным источника, близкого к ходу переговоров, новым титульным спонсором чемпионата России по футболу станет «Тинькофф Банк». Турнир РПЛ получит официальное название «Тинькофф Российская Премьер-лига» после заключения соглашения о сотрудничестве.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял о том, что лига больше не собирается иметь титульных спонсоров и хочет перейти на работу с генеральным партнером, однако не исключил возможность подписания контракта с титульным в случае появления суперспонсора.

Ранее титульными спонсорами Российской Премьер-лиги становились такие российские компании, как «Росгосстрах» и «СОГАЗ».