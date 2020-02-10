Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о том, как тяжело ей далось завершение спортивной карьеры.

«В определённой степени, но я довольно долго чувствовала себя совершенно не нужным никому человеком и терзалась мыслями о том, что делать дальше», — рассказала Волосожар в интервью RT. Фигуристка отметила, что тогда не видела себя в спорте, однако не знала, чем ей заниматься на следующем этапе.

«Какие-то финансовые накопления у нас с Максимом (прим. редактора — Траньковым) на тот момент имелись, но не настолько солидные, чтобы не думать о будущем», — сказала Волосожар, отметив, что переход из спорта в другую жизнь — это очень хрупкое состояние.

Фигуристка отметила, что все казалось очень сложным: соревнований уже не было, однако статус олимпийских чемпионов продолжал обязывать.

Напомним, Татьяна Волосожар и Максим Траньков завершили спортивную карьеру в 2018 году.