Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, рассказала о том, с кем общается из подопечных своей матери, заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

В интервью порталу Sport24 Дэвис рассказала, что поддерживает отношения со всеми девочками. «Хорошо общаюсь с Алиной Загитовой, мы с ней дружим уже давно», — заявила фигуристка.

По словам партнера Дианы Дэвис Глеба Смолкина, они общаются со многими ребятами из предыдущей тренировочной группы. «Они спрашивают, как мы там, мы интересуемся в ответ», — сказал Смолкин.

Напомним, с сезона-2019/2020 пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин переехали в США и тренируются у Игоря Шпильбанда. На Первенстве России Дэвис и Смолкин завоевали третье место и пробились в сборную России на чемпионат мира среди юниоров в Таллине.