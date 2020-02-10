Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу с клубом «Локомотив-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходит в Краснодаре на арене «Баскет-Холл».

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Краснодарский клуб имеет беспроигрышную серию в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ длиной в семь матчей. Последний раз «Локомотив-Кубань» проигрывал в начале декабря 2019 года.

Петербургская команда в последних турах играет неудачно: на счету команды Жоана Плазы три поражения. «Зенит» уступил дома московскому ЦСКА, казанскому УНИКСу, а затем и эстонскому «Калеву».

В текущем сезоне «Зенит» и «Локомотив-Кубань» уже играли между собой. Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 86:80 в пользу «Локомотив-Кубань».