Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин оценил состав команды на чемпионат мира в Антхольце.

Слова Аликина цитирует Sport24. По мнению тренера, на данный момент, видимо лучших биатлонистов в сборной нет.

«Кто сейчас на кубке IBU, это не высшая лига даже, какая-то группа бегает, у кого денег на поездку хватает, приезжают и зарабатывают», — сказал Аликин. Как считает тренер, Карима Халили можно было бы взять в сборную только на будущее, он вряд ли будет стартовать на чемпионате мира. Если у сборной будет все совсем плохо, то его можно будет поставить в конце эстафеты, однако лидеры сборной уже обозначены — это Логинов, Елисеев и Гараничев.

«Все, что есть, которое более менее двигается и стреляет, их и собрали на чемпионат мира», — заявил Аликин.

Напомним, сегодня состав сборной России на чемпионат мира по биатлону в Антхольце объявил президент СБР Владимир Драчев.