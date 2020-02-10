Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко высказался о том, смогут ли Евгения Медведева и Алина Загитова выучить четверные прыжки.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Плющенко отметил, что такой вариант возможен. «Мне кажется, что и Загитова, и Медведева смогут в будущем делать четверные прыжки», — сказал эксперт, добавив, что риски при исполнении прыжков есть у всех: как и у взрослых, так и у маленьких девочек.

«Если мы, конечно, говорим не про физкультуру, а про профессиональный спорт. Повторюсь, что риски есть у всех», — отметил Плющенко.

Напомним, на данный момент во взрослом разряде четверные прыжки на соревнованиях исполняли лишь ученицы группы Тутберидзе — Элизабет Турсынбаева, Анна Щербакова и Александра Трусова.