На теннисном турнире WTA в Санкт-Петербурге SPb Ladies Trophy сегодня, 11 февраля, состоится семь матчей.

В расписании турнира запланированы следующие встречи. Откроет соревновательный день встреча словачки Виктории Кужмовой и француженки Осеан Доден. Их матч запланирован на 13:00. Также в 13:00 стартует игра между бельгийкой Элисон Ван Эйтванк и француженкой Кристиной Младенович.

На 14:30 по московскому времени запланировано начало встречи Маркеты Вондроушовой и Айлы Томлянович. В это же время стартует матч между россиянкой Вероникой Кудерметовой и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

В 16:00 по мск начнется игра между Донной Векич из Хорватии и Кристи Эрим Анн из США. В 17:30 на корте встретятся латвийская теннисистка Анастасия Севастова и француженка Каролин Гарсия. На 18:30 по мск запланирован матч между Светланой Кузнецовой и американкой Дженнифер Брэйди, а в 20:00 на корт пригласят Дарью Касаткину и Екатерину Александрову.