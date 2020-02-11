Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проведут стартовые матчи на турнире АТР в Роттердаме.

В рамках первого круга одиночного турнира Карен Хачанов сразится с представителем Италии Фабио Фоньини. Игра запланирована на 14:30 по московскому времени. Ранее эти теннисисты пересекались на кортах дважды: одну победу одержал Хачанов, одну — Фоньини. Хачанов идет на 17-й строчке в рейтинге АТР, Фоньини — на 11-й.

Андрею Рублеву в соперники при жеребьевке достался представитель Грузии Николоз Басилашвили. Их игра запланирована на 16:30 по московскому времени. Эти теннисисты ранее играли друг с другом трижды: две победы на счету Басилашвили, еще одну одержал Рублев. Сейчас Рублев занимает 15-ю строчку в рейтинге 52-х недель ATP, его оппонент — 28-ю.