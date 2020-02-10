Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о том, как начались ее отношения с партнером на льду Максимом Траньковым.

По словам Волосожар в интервью RT, она никогда не была сторонницей того, чтобы смешивать в паре личное и рабочее, однако сама стала инициатором отношений с Траньковым. «Поначалу это мне страшно мешало, поскольку ни о чем другом я уже не могла думать», — сказала фигуристка.

Волосожар отметила, что в какой-то момент она собралась с духом и поставила вопрос ребром — либо да, либо нет. Траньков озвучил ей ту же позицию, однако сопротивлялся недолго. «Нам, на самом деле, повезло в том, что это было межсезонье. Случись это в разгар выступлений, вообще не знаю, чем все могло бы закончиться», — отметила фигуристка, добавив, что сейчас они катаются в паре очень раскрепощенно и в удовольствие.

Напомним, Татьяна Волосожар и Максим Траньков завершили спортивную карьеру в 2018 году.