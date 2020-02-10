Российский боец ММА Александр Емельяненко ответил на обвинения в алкоголизме после нескольких инцидентов в нетрезвом состоянии.

В интервью пресс-службе АСА Емельяненко отметил, что те, кто отрицают подобное поведение, это закомплексованные люди. «Живут они намного хуже, чем спортсмен, который способен заявить, что он легко может выпить», — сказал боец, отметив, что нет ничего плохого в этом и когда-то нужно расслабляться.

«Я выпил, расслабился — мне полегче стало», — отметил боец, добавив, что умники, утверждающие, что спортсмен не может пить, сами употребляют ежедневно. По мнению Емельяненко, негодование о чем-либо — это самооправдание. «Считайте, что сто процентов населения России за меня», — отметил боец.

Напомним, в 2020 году Александр Емельяненко стал фигурантом скандала, проведя семь суток в изоляторе за хулиганство в нетрезвом состоянии.