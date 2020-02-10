Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, рассказала о том, что защитила диплом в ГИТИСе.

Фигуристка выложила в «Инстаграм» фотографию с дипломной работой, рассказав, что защитила ее на оценку «отлично». «Здравствуйте, перед вами выпускница ГИТИСа, дипломированный балетмейстер, Бетина Попова», — написала фигуристка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina Popova (@bet1nka) 10 Фев 2020 в 8:32 PST

В текущем сезоне пара Бетина Попова/Сергей Мозгов пропустила чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске и не отобралась на главные старты сезона. Причина пропуска — проблемы партнера со спиной, сейчас Сергей Мозгов проходит курс лечения. В сезоне-2019/20 фигуристы выступили на этапе серии Гран-при в Канаде, а также стали третьими на Finlandia Trophy.