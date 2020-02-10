Стало известно, когда состоится премьера документального фильма об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

Фан-аккаунт Алины Загитовой в «Инстаграме» разместил тизер фильма, включающий детские архивные кадры, а также интервью спортсменки. В короткий ролик попала фраза фигуристки на русском: «Ну да, можно сказать, что чуть-чуть перегорела». Также фигуристка произнесла фразу на японском языке.

Премьера фильма на японском телевидении пройдет 16 февраля. Фильм получил название «Королева Загитова: правда о ее карьере».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage 💕 (@teamzagitova) 9 Фев 2020 в 6:27 PST

Напомним, сейчас Алина Загитова принимает участие в шоу Art on Ice в Швейцарии, в декабре 2019 года она приняла решение приостановить спортивную карьеру.