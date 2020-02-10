Петербургский баскетбольный «Зенит» на выезде уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра прошла на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась со счетом 78:70 в пользу хозяев.

Счет по четвертям — 18:24, 18:19, 21:8, 21:19. В первой половине игры петербуржцы обеспечили себе преимущество в семь очков, однако провальная третья четверть поставила крест на надеждах «Зенита». В четвертой четверти отставание от «Локомотива» по очкам лишь увеличилось.

Отметим, для команды Жоана Плазы поражение в Краснодаре стало четвертым кряду в Единой лиге ВТБ. Ранее баскетболисты «Зенита» уступили в регулярном чемпионате ЦСКА, УНИКСу и «Калеву».

«Локомотив-Кубань» одержал восьмую победу подряд, команда из Краснодара не проигрывает в Единой лиге ВТБ с начала декабря.