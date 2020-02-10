Российский хоккейный голкипер команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге.

Пресс-служба НХЛ объявила тройку лучших игроков недели. Василевский занял третье место: на прошлой неделе он выиграл все три игры, в среднем за матч он пропускал 1,67 шайбы, средний процент отраженных бросков за матч — 93,6.

Второй звездой недели в НХЛ стал форвард команды «Виннипег Джетс» Кайл Коннор. На его счету восемь набранных очков за неделю: три заброшенных шайбы и пять результативных передач.

Первой звездой недели в НХЛ признали голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликинса. Латвийский вратарь сделал за неделю два шатаута, не пропускав на протяжении 173 минут и 39 секунд.