Сын легендарного бразильского футболиста XX века Пеле Эдиньо рассказал прессе, в каком состоянии сейчас находится его отец.

В интервью Globo Esporte Эдиньо рассказал, что сейчас Пеле довольно слаб после перенесенной операции по замене тазобедренного сустава. Реабилитация после нее была неидеальной. По словам Эдиньо, проблемы с движением вызывают у Пеле подобие депрессии.

«Представьте, он король, всегда был внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Стесняется этого», — сказал сын Пеле, отметив, что его отец не хочет выходить из дома и быть на улице, выставлять себя на показ. После операции Пеле начал вести затворнический образ жизни и стал гораздо более застенчивым.

В составе сборной Бразилии Пеле стал трехкратным чемпионом мира. Сейчас легендарному нападающему 79 лет.