Футбольная ассоциация Англии проведет расследование инцидента с видеороликом полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, посвященном эпидемии коронавируса.

Информацию об этом сообщает британское издание Daily Mail. Скандальный ролик в Snapchat Деле Алли уже удалил, а также принес извинения, отреагировав на обвинения в расизме. По информации прессы, дисциплинарная комиссия FA потребовала у Деле Алли разъяснения по поводу выходки, ему грозит дисквалификация.

Напомним, в своем профиле Snapchat Деле Алли несколько дней назад выложил видео, посвященное коронавирусу. В кадре появляется сам футболист в защитной маске в аэропорту «Хитроу», рядом с ним запечатлен кашляющий азиатский мужчина. После этого Алли показывает дезинфектор для рук, рядом с которым появляется надпись: «Вирус должен быть быстрее, чтобы настичь меня».