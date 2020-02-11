Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о соперничестве с коллегой, немецкой фигуристкой из Украины Аленой Савченко.

«Мои спортивные амбиции были полностью удовлетворены золотой медалью Олимпийских игр в Сочи», — отметила Волосожар, добавив, что она всегда мечтала об одном Олимпийском золоте, однако в Сочи им с Максимом Траньковым удалось победить и в командном турнире вместе со сборной России.

Когда золото Олимпиады в Пхенчхане выиграла Алёна Савченко вместе с Бруно Массо, Волосожар была безумно рада. «Периодически переписываемся. Иногда подначиваю её насчёт возвращения», — отметила Волосожар, добавив, что видела видео с недавней тренировки и поняла, что Савченко еще не исчерпала себя в спорте.

Напомним, Татьяна Волосожар и Максим Траньков завершили карьеру в 2018 году.