Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов-младший высказал мнение по поводу принципа формирования состава сборной России по биатлону в текущем сезоне.

По мнению Круглова, механизм ротации в команде не работает, что видно на примере Антона Бабикова. «Антон явно находится сейчас в неплохой форме. И я считаю, СБР совершает ошибку, выдерживая позицию: мол, он не прошел отбор и поэтому его нельзя приглашать», — сказал Круглов, отметив, что для попадания в основу нужно ждать целый сезон, а за это время форма спортсмена много раз поменяется.

«Нужна система, которая позволит выставлять самых сильных спортсменов на данный момент», — отметил экс-биатлонист, добавив, что на конкретном старте страну должны представлять сильнейшие на это время спортсмены.

Напомним, чемпионат мира по биатлону в Антхольце стартует 13 февраля.