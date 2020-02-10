В понедельник, 10 февраля, в мире спорта произошло много интересного: стало известно, кто представит Россию на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров и на взрослом чемпионате мира по биатлону. Также в понедельник обновились рейтинги WTA и АТР — пока ничего сенсационного, а вот Мария Шарапова ожидаемо падает все ниже.

Эти и другие новости понедельника — в традиционной подборке от Nevasport:

Стал известен состав сборной России на ЮЧМ в Таллине

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, который состоится в эстонском Таллине. В соревнованиях среди девушек-одиночниц выступят Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых, поскольку серебряный призер Софья Акатьева не проходит по возрасту. Юношей в одиночном катании представят Даниил Самсонов, Петр Гуменник и Андрей Мозалев. В соревнованиях среди спортивных пар выступят россияне Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева — Валерий Колесов и Юлия Артемьева — Михаил Назарычев. В танцах на льду Россию представят Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Арина Ушакова — Максим Некрасов, а также Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира в Антхольце

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира в Антхольце. Мужскую сборную представят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев, которые будут участвовать в большей программе. Также у мужской команды будут Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, к эстафете возможно привлечение Карима Халили. Женскую сборную представят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова и Ирина Старых, также с кубка IBU была утверждена Екатерина Глазырина.

«Зенит» на выезде уступил клубу «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Петербургский баскетбольный «Зенит» на выезде уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра прошла на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась со счетом 78:70 в пользу хозяев. Счет по четвертям — 18:24, 18:19, 21:8, 21:19. В первой половине игры петербуржцы обеспечили себе преимущество в семь очков, однако провалили третью четверть и не смог отыграться в четвертой. Отметим, для команды Жоана Плазы поражение в Краснодаре стало четвертым кряду в Единой лиге ВТБ.

Василевский стал третьей звездой недели в НХЛ

Российский хоккейный голкипер команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал третьей звездой недели в НХЛ. Пресс-служба НХЛ объявила тройку лучших игроков недели. Василевский занял третье место: на прошлой неделе он выиграл все три игры, в среднем за матч он пропускал 1,67 шайбы, средний процент отраженных бросков за матч — 93,6. Второй звездой недели был признан Кайл Коннор из «Виннипег Джетс», первой звездой недели — Элвис Мерзликинс из «Коламбуса», не пропускавший на протяжении 173 минут и 39 секунд.

Донской опустился в рейтинге ATP, Медведев сохранил пятое место

На официальном сайте федерации ATP обновился мировой рейтинг теннисистов. В первой десятке не произошло перестановок — россиянин Даниил Медведев по-прежнему располагается на пятой строчке с 5890 очками, у идущего на четвертой позиции австрийца Доминика Тима — 7045 баллов. Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, у которого 9720 очков. Россиянин Андрей Рублев по-прежнему держит 15-е место, у него 2174 очка, Карен Хачанов идет на 17-м месте с 1995 баллами. Другой представитель нашей страны, Евгений Донской, опустился со 109-й строчки на 111-ю.

Шарапова упала ниже 370-го места в рейтинге WTA, топ-10 не изменился

Российская теннисистка Екатерина Александрова остается лучшей россиянкой в рейтинге WTA, сохраняя 28-ю строчку. В активе Александровой в данный момент 1700 очков. Не потерпели изменения позиции и других россиянок, Анастасия Павлюченкова — 33-я, Вероника Кудерметова — 38-я, Светлана Кузнецова — 49-я, Анна Блинкова — 54-я, Дарья Касаткина — 71-я, а Виталия Дьяченко — 89-я. Мария Шарапова опустилась в рейтинге еще ниже, упав с 369-й строчки на 371-ю. Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти.