На арене «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился тяжелой победой «Тампы», которая пробила таки соперника, хорошо играющего в обороне. Счет встречи 2:1.

Обе шайбы у победителей забросил российский форвард Никита Кучеров, сыгравший 18 минут 20 секунд. Первый гол он провел уже на второй минуте перевого периода после паса другого россиянина Михаила Сергачёва. Вторую он забил в овертайме.

Эти голы стали для Кучерова 26-й и 27-й в нынешнем розыгрыше НХЛ. Сергачёв сыграл 23 минуты и одну секунду. Игрок «Коламбуса» экс-защитник СКА Владислав Гавриков отыграл 22 минуты 24 секунды при показателе полезности «-1».

«Коламбус» занимает шестое место в Восточной конференции, «Тампа» находится на второй строчке.