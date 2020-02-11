Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала о своем дебюте за сборную на Кубке Федераций. Россиянка выиграла два матча у румынских соперниц, хотя и очень волновалась.

«Я никогда в жизни так не переживала. Ты выходишь на корт, когда

абсолютно весь стадион болеет абсолютно против тебя, абсолютно все трибуны.

Ты сам от себя ожидаешь того, что ты не можешь подвести команду, никого.

Команда на тебя рассчитывает, все на тебя рассчитывают. Тем более играть первым

же номером — это еще большая ответственность. Я стояла на приеме и у меня

тряслись руки в первом сете», — отметила Александрова, вышедшая во второй круг Ladies Trophy.

Напомним, в стартовом поединке Кубка ФедерацийАлександрова одержала верх над румынской спортсменкой Еленой-Габриэлой Русе, встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Затем россиянка в трех сетах обыграла Ану Богдан со счетом 7:5, 3:6, 7:5.