Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза подвел итог встречи Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани. Встреча завершилась победой краснодарского клуба с разницей в восемь очков.

Плаза отметил, что «Локомотив» заслужил эту победу, даже несмотря на то, что обе команды выиграли по две четверти. По словам Плазы, «Зенит» начал неплохо и до перерыва играл хорошо. В третьей четверти все поменялось.

«В начале второй половины мы резко потеряли энергию, начали мазать много бросков, проигрывать подборы. Исчезло все, что мы делали в первой половине. Поэтому мы и проиграли. Нужно помнить, что мы проиграли 12 матчей в то время, как «Локо» провел всего 4. Это тоже важный фактор. Это не отговорка, потому что мы сами делали много ошибок, но это могло бы быть объяснением того, почему мы так часто ошибались. Ну и травмы, конечно же», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».

Следующий матч «Зенит» проведет также в рамках Единой лиги ВТБ. Соперником команды Плазы будет пермская «Парма».