«Ювентус» рассчитывает сманить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, дабы испанец со следующего сезона заменил Маурицио Сарри.

По информации The Sun, президент «Старой синьоры» Андреа Аньелли уверен, что только Гвардиола сможет вывести туринский гранд на новый уровень. Гвардиола сносно говорит по-итальянски, поскольку во времена игроцкой карьеры выступал за «Рому» и «Брешию». Помимо этого, испанский специалист дружит с итальянскими коллегами, среди которых Арриго Сакки и сам Сарри.

Про интерес «Ювентуса» к Гвардиоле сообщалось еще летом прошлого года. СМИ сообщали, что руководство туринского клуба готово платить нынешнему тренеру «Ман Сити» свыше 20 млн евро за сезон, но Гвардиола тогда отклонил предложение. В результате «Ювентус» возглавил Сарри.

Сам Гвардиола недавно подчеркивал, что уйдет из «Ман Сити» только в случае увольнения.