Россиянка Анастасия Потапова в первом круге соревнований St. Petersburg Ladies Trophy сломила сопротивление соотечественницы Людмилы Самсоновой. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут.

Во втором сете Людмила Самсонова почувствовала игру: начала выполнять эйсы, будто бы уверовав в успех. Однако Потапова сумела таки дожать соперницу.

«Я знала, что второй сет будет не таким, как первый. Я была психологически готова

к этому. Я знаю, что она сильный игрок, но пока не в топ-10. Знала, что у меня

будет шанс, главное было его использовать, и я это сделала, все получилось», — отметил Потапова после матча.

В следующем круге Потапова сыграет с победительницей встречи Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — Айла Томлянович (Хорватия).