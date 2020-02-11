Российская премьер-лига обрела нового титульного спонсора. Им станет «Тинькофф Банк». В данный момент идет решающая стадия переговоров.

Контракт между банкой и лигой предусматривает переименование чемпионата России. Теперь турнир официально станет называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».

Отметим, что перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин проинформировал, что лига хочет отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

Прядкин говорил, что если появится суперспонсор, то контракт будет подписан. По его словам, на то время велись переговоры с несколькими крупные компаниями, а подписание планировалось на 2020-й год, чтобы сформировать новые рекламые бюджеты.

Напомним, что за всю историю чемпионатов России у лиги было только два титульных спонсора — «Росгосстрах» и «СОГАЗ».