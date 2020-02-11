Бывшая восьмая ракетка мира россиянка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз воспроизвели на свет ребенка. Об этом в эфире чилийской радиопрограммы ADN рассказал старший брат певца Хулио Хосе. Также он отметил, что пол ребенка на данный момент засекречен.

Ранее в 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси. О том, что Курникова находится на седьмом месяце беременности оказалось известно в январе.

Напомним, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас встречаются с 2001 года. Селебрити познакомились на съемках клипа Энрике. Звезды живут вместе, но избегают публичности.