Бывший вице-президент французского «Монако» Вадим Васильев рассказал, выплачена ли положенная компенсация футбольной школе Александра Головина в Калтане.

По словам Васильева, основная часть идет ЦСКА, а дальше ФИФА утверждает ставку.

«Должна ли школа в Калтане получить компенсацию из ЦСКА? Я должен это проверить. Но то, что ЦСКА все получил, это точно», — сказал Васильев, слова которого приводит журналист Артем Локалов в своем Twitter.

Отметим, Александр Головин является одним из самых популярных футболистов монегасков.Ранее сообщалось, что игровая форма с фамилией россиянина является самой продаваемой в клубном магазине. Футболка с фамилией Головина в официальном магазине «Монако» стоит 140 евро.

Напомним, в текущем сезоне Александр Головин провел за «Монако» 22 матча в чемпионате Франции по футболу, на его счету три гола и три результативных паса.