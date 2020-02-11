Тренер российского фигуриста Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын поделился мнением о необходимости спаррингов для своего подопечного.

По словам Рукавицына, в Новогорск они поехали вместе с Макаром Игнатовым, и решение отправиться туда было правильным. Тренер отметил, что это был естественный спарринг, Игнатов отлично провел сбор. Специалист считает, что когда на спортсмена нет совсем никакого давления, он чувствует себя свободно. Рукавицын добавил, что на Алиева ответственность давила, но никто не акцентировал никакого внимания на этом.

Тренер считает, что спарринг-партнер Алиеву нужен, но все должно быть в меру. Специалист составляет расписание тренировок так, что Алиев и Игнатов катаются в разное время, но иногда проходят и совместные тренировки.

«Мне кажется, это правильно, они подхлестывают друг друга. Но такого, чтобы каждый день они катались вместе, нет», — сказал Рукавицын, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, Дмитрий Алиев одержал победу на чемпионате Европы, откатав две программы без падений и серьезных недочетов. На пьедестал также попали россиянин Артур Даниелян и грузин Морис Квителашвили.