Тренер российского фигуриста Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын поделился мнением о положении своего подопечного и его отношении к делу.

На вопрос, когда Алиев встал на ту платформу, где находится сейчас, тренер ответил, что, по его мнению, это произошло во время летней подготовки. Рукавицын отметил, ему было видно, что сам процесс доставлял Алиеву в то время удовольствие. По словам специалиста, если что-то не получается, поможет осознание искренней любви этого процесса. Рукавицын объясняет это тем, что даже во время падений можно получить удовольствие.

«Не от того, что отбил себе задницу, а от мысли: я понял, чего не хватило, сейчас пойду и сделаю», — сказал тренер, слова которого приводит РИА «Новости».