Команды Национальной хоккейной лиги испытывают проблемы в связи с нестабильной поставкой клюшек из Китая.

Об этом сообщает Boston Globe. По информации источника, поставки срываются из-за распространения коронавируса. Отмечается, что клюшки, которые используют примерно 75 процентов хоккеистов НХЛ, производятся небольшими партиями на китайских фабриках. Для избежания распространения опасного вируса новая поставка в середине сезона была сорвана.

Ранее сообщалось, что менеджеры клубов, которые отвечают за экипировку, заявили о серьезной нехватке клюшек.

По словам нападающего «Бостон Брюинс» Чарли Койла, он пытается довольствоваться тем, что есть, и ломать не слишком много клюшек.

Напомним, вспышка нового коронавируса внесла коррективы в календарь спортивных соревнований, которые должны были состояться в Китае. Так, отменилась торжественная церемония старта обратного отсчета до Олимпийских игр, которые будут проходить в Пекине в 2022 году. Также был перенесен чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, а игроки хоккейного клуба «Куньлунь» вынуждены проводить домашние матчи за пределами страны.