Бразильский нападающий испанского «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе может стать футболистом испанской «Барселоны».

Об этом сообщает Marca. По информации источника, бразилец является приоритетной целью сине-гранатовых. Отмечается, что в «Барселоне» ждут возвращения Усмана Дембеле из Финляндии, чтобы объявить о его пятимесячном отсутствии. После этого каталонский клуб получит разрешение от Королевской федерации футбола на внутренний трансфер вне дозаявочного окна. Также известно, что сумма отступных в контракте Виллиана Жозе составляет 70 миллионов евро. Каталонцы хотят понизить ее, и в данный момент ведут по этому поводу переговоры с представителями «Сосьедада».

Ранее сообщалось, что нападающий севильского «Бетиса» Лоренцо Морон может стать футболистом каталонской «Барселоны». Позже стало известно, что каталонцы отказались от этого варианта.