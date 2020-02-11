Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов поделился мнением об интересе к нему со стороны немецкого «Аугсбурга».

По словам Рассказова, это оценка российского футбола, если интерес команды вроде «Аугсбурга» вызывает такой всплеск. Игрок считает, что это не топовый клуб Бундеслиги, но у нас это вызывает бешеный ажиотаж. Футболист отметил, ему очень приятно, что есть интерес из Германии, ему это дает стимул и потенциальную возможность. Однако игрок не понимает, зачем так раздувать.

«Интересен ли мне этот вариант? Тяжелый вопрос. «Спартак» — топ. Клуб, который все знают. Здесь я сыграл пока немного, у меня не было длительного периода, чтобы я постоянно играл. Пока хотел бы остаться в «Спартаке», а дальше — зависит от предложения, поведения клуба, уровня интереса», — сказал Рассказов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Николай Рассказов может стать футболистом «Аугсбурга». Немецкий клуб рассматривает вариант с арендой российского футболиста в зимнее трансферное окно.

Отметим, в нынешнем сезоне Николай Рассказов сыграл в составе московского «Спартака» десять встреч в российской премьер-лиге.

В данный момент «Аугсбург» располагается на десятой позиции в таблице немецкой Бундеслиги.