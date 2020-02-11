Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением о бое между Джоном Джонсом и Домиником Рейесом.

По словам Абдулманапа, первые три раунда остались за Рейесом, а чемпионские раунды выиграл Джон Джонс. Отец Хабиба считает, что Рейес выиграл три раунда. Он отметил, что хоть бой и чемпионский, но победа в трех раундах говорит сама за себя.

«Если бы бой был трехраундовый, то Рейес вообще бы шансов не оставил Джонсу», – сказал Нурмагомедов-старший, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и сохранил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе.

Рейес, занимающий в рейтинге полутяжей четвертую строчку, уступил Джонсу единогласным решением судей.