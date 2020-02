View this post on Instagram

Heureuse, sans regrets, avec des souvenirs et des projets pleins la tête: voilà comment j’ai toujours rêvé d’arrêter le biathlon. Alors nous y sommes, je suis contente de vous annoncer mon nouveau départ. J’ai vécu ma meilleure vie de biathlète et maintenant j’aspire à vivre ma meilleure vie de femme. Je rêve désormais de travailler avec les chevaux, de voyager et de vivre libre comme l’air. Ma carrière de biathlète aura été parfaite : remplie d’efforts, d’échecs, de succès, de surprises, de belles rencontres, de partage et d’émotions. Grâce à tout ça je me suis construite et j’ai grandi. Après avoir tout partagé ensemble mon Lou, je pense à toi d’abord. Saches que tu es ma plus belle rencontre, la plus drôle, folle et authentique. Une Amitié sans faille qui n’est pas prête de s’arrêter ! Je pense aussi à vous toutes et tous avec qui j’ai passé de jolis moments en stage et sur toutes les compétitions nationales et internationales. Bien évidemment je voulais tous vous remercier, parce que le biathlon est une grande famille, et que sans vous l’aventure n’aurait pas été aussi belle. Merci Sylvie, Anne, Jean-Jo, Cécile, Guillaume et Vincent de m’avoir donné le goût du ski puis du biathlon et du sport de haut-niveau. Merci à la fédération française de ski, à mes partenaires et tous ceux qui m’ont soutenus de près ou de loin. Merci Baptiste et Jean-Pierre d’avoir cru en moi et de m’avoir appris à me faire confiance. Merci aux techniciens Sam et Luc pour votre travail, votre bonne humeur et votre bienveillance. Enfin, merci à toute ma famille, Lucas et mes amis proches, qui m’aiment et me soutiennent dans tous les projets et nouvelles directions que je prends. « On ne choisit pas sa famille » et c’est tant mieux car je ne saurais en choisir une aussi belle que celle que j’ai déjà. Merci à toi Ari de m’avoir montré cette voie du biathlon, j’ai suivi tes traces et je n’ai pas été déçue, quelle belle destination c’était ! Tu es un véritable exemple mon grand frère, je suis très fière de toi. Il est temps de m’arrêter là et de partir à la découverte de nouveaux horizons. Je vous embrasse, à bientôt, Myrtille.