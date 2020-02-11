Потерпев поражение от «Локомотива-Кубани», «Зенит» уступил в шестом матче подряд. К тяжелому положению команды в Евролиге добавились сложности в Единой лиге ВТБ.

Петербургский клуб рискует впервые в истории не попасть в плей-офф — команда Плазы занимает одиннадцатое место. Выше находятся команды с куда меньшим бюджетом — «Зелена Гура», «Парма», «Калев», «Астана», «Енисей».

Впрочем, до последнего, который идет пятым, расстояние — всего одна победа. «Зениту» еще предстоит принимать всех основных конкурентов дома, где команда Плазы, правда, пока играет не слишком удачно.

В любом другом клубе Плазу, скорее всего, уже отправили бы в отставку. Но руководство верит в идеологию своего тренера, принимая во внимание тяжелый календарь, ситуацию с травмами, и рассчитывая, что к концу сезона «Зенит» свои дела поправит.

Игровой архетип «Зенита» в этом сезоне непременно идет по двум сценариям. Коллектив Плазы абсолютно во всех матчах имеет шансы на победу. Однако шансы эти растворяются с такой же регулярностью. Либо в самом начале, когда соперник сходу вырывается вперед, а «Зенит» героически пытается его достать. Либо в результате атакующего провала в третьей четверти, после того как «Зенит» отлично проводит первую половину и ведет в счете больше 10 очков. Именно по последнему сценарию проходят матчи в «Единой лиге ВТБ». Зенит» так дважды проиграл «Локомотиву», «УНИКСу и «Калеву».

В защиту Плазы можно сказать, что с ротацией у команды действительно проблемы. И без того не слишком сильный состав получил ощутимые пробоины, потеряв из-за травм разыгрывающего Ренфро, центрового Айверсона и форварда Понитку.

В отсутствие этих ребят большая нагрузка легла на тех, кто, возможно, к этому был не готов. Айон, Альбиси, Абромайтис — по-прежнему не показывают своего лучшего баскетбола. Возрастного Томаса хватает не на каждый матч. Россияне Понкрашов, Хвостов, Трушкин, Зубков — пытаются выжать из себя максимум, который имеет предел. И только Воронов и Холлинз ведут «Зенит» за собой. Однако оба играют на одной позиции, поэтому вынуждены лидерствовать по очереди.

Любопытно, что в такой сложной ситуации руководство клуба никак не усиливает состав. «Зениту» определенно требуется атакующий комбогард, который бы и травмированных игроков задней линии подменил, и своими навыками в нападении подтянул «Зенит» по очкам. Но клуб пока обходится тем, что есть. Хотя даже Василию Карасеву по ходу прошлых сезонов регулярно докупали американцев в заднюю линию, даже когда «Зенит» оставался лишь в Единой лиге ВТБ.

Через три дня «Зениту» предстоит важнейший гостевой матч лиги ВТБ с «Пармой» — кто бы мог подумать об этом еще в начале сезона. А затем не менее важный домашний двойник в Евролиге — «Альба» и «Бавария». Если и цеплять какие-то матчи в Евролиге, то это должны быть именно домашние игры с немцами, которые находятся в таблице примерно на одном уровне.