Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон проведет встречу с руководителем команды Тото Вольфом для обсуждения деталей нового соглашения.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, новое соглашение будет подписано на три сезона, за которые Хэмилтон получит 180 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 212 миллионам евро.

Отметим, действующий контракт Хэмилтона с «Мерседесом» заканчивается после текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия по версии издания Forbes. За последние 10 лет Хэмилтон заработал 400 млн. долларов и стал единственным представителем автогонок в первой десятке рейтинга. Первую строчку рейтинга самых богатых спортсменов уходящего десятилетия занимает чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях — Флойд Мейвезер.