Турнир по вольной борьбе "День Победы". Фото: Комитет по физкультуре и спорту СПб

Турнир по вольной борьбе "День Победы". Фото: Комитет по физкультуре и спорту СПб

В Петербурге во время открытого кубка мира по грепплингу один из борцов сломал шею при исполнении приема.

Об этом сообщают «Дагестанские известия». По информации источника, спортсмен жив, но в данный момент у него парализованы руки и ноги. Отмечается, что имя борца — Пайзутдин Алиев.

Ранее в СМИ сообщалось, что чемпион ЮАР по боксу в тяжёлом весе Руан Виссер получил травму перед титульным поединком против Тиано Фика. Виссер разминался перед боем, и облокотившись на канаты вывалился за пределы ринга. В последствии падения боксёр получил повреждения и не смог продолжить поединок. Случившийся инцидент был запечатлён на видео и был опубликован в «Твиттере» на портале A la Vera del Ring.