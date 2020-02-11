Российский чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые в карьере возглавил сводный рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории по версии портала Sherdog.

Россиянин обошел в рейтинге чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса, который 9 февраля одержал неоднозначную победу над Домиником Рейесом. На третьей строчке остался Генри Сехудо, чемпион UFC в легчайшем весе.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

Предыдущий поединок Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года против американца Дастина Порье, одолев того удушающим приемом в третьем раунде.